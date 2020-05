Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le sigue los pasos a Donald Trump: confiesa que toma hidroxicloroquina contra coronavirus

Emplaza a la OMS para que revise su decisión de retirar la hidroxicloroquina de los protocolos de atención a los pacientes con el virus

Al igual que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el de El Salvador, Nayib Bukele, reconoció que toma hidroxicloroquina de manera preventiva contra el coronavirus, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) descartó el uso de este medicamento para tratar a pacientes con COVID-19.

Bajo el argumento de que el inmunomodulador lo usa supuestamente “la mayoría” de líderes del mundo, el centroamericano emplazó “humildemente” a la OMS a que revise su decisión de retirar la hidroxicloroquina de los protocolos de atención a los pacientes con el virus.

Bukele apuntó que “muchos países grandes” emplean hidroxicloroquina para tratar esa enfermedad.

“Yo lo voy a seguir usando”, insistió el funcionario quien añadió que quien quiera lo puede utilizar como profilaxis.

“No está en el protocolo oficial, no es obligatorio, pero si el médico lo prescribe el médico tiene derecho a prescribirlo. El médico conoce su paciente. Yo lo ocupo como profilaxis, el presidente Trump lo usa como profilaxis, la mayoría de líderes del mundo lo usan como profilaxis”, manifestó en una conferencia de prensa este martes en el Hospital Rosales, en el que se entregaron 250 ventiladores donados por Estados Unidos.

Bukele aclaró que el costo de la hidroxicloroquina y otros medicamentos que adquirió su Gobierno fue de $575,000 dólares, no $575 millones, como declaró por error previamente en televisión nacional.

“Hay una imprecisión, probablemente al decirlo en la tele se me fue la imprecisión, no fueron $575 millones sino $575 mil, es decir, en lugar de $575 millones, fueron $575 mil en compra, quiero decir número, es uno más de mil veces menos de lo que se dijo, mea culpa, a veces uno no lee los ceros y pues, se le va”, aclaró el mandatario salvadoreño.

Las cifras más recientes apuntan a que en El Salvador se han registrados 2,042 casos de coronavirus y 36 víctimas mortales.

Esta semana, la OMS suspendió temporalmente los ensayos clínicos con hidroxicloroquina y cloroquina utilizados contra el COVID-19 con la intención de revisar los datos de seguridad, según anunció el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La OMS aprobó esta medida después de que el 22 de mayo un estudio publicado en la revista The Lancet indicara que la hidroxicloroquina y la cloroquina reducen notablemente las posibilidades de supervivencia en pacientes con coronavirus.