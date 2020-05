¿Soñar que te besan está relacionado con el deseo sexual? Descubre su significado

Los besos en los sueños podrían ser reflejo de nuestros más profundos deseos, aunque tienen otras interpretaciones

¿Soñar con un beso significa que necesitamos satisfacer el placer? Los sueños podrían ser el reflejo de nuestros más profundos deseos y aunque este tipo de sueño tiene una connotación sexual, posee diferentes interpretaciones y depende de la situación en que se desarrolló el beso en nuestro subconsciente.

Si por ejemplo sueñas que besas a alguien que no quieres o para nada te atrae, puede ser resultado de una insatisfacción sexual en tu vida real, según señala el sitio online Esoterismos.

Ahora que si la persona que besaste es un enemigo o no te llevas bien con ella quiere decir que te reconciliarás con esa persona o con alguna otra. En el plano general, este sueño se relaciona a que no estamos conformes con nuestra vida o nos sentimos frustrados porque no nos aporta nada. Sin embargo, si la persona que besas es completamente desconocida para ti, representa traición.

Besar a otra persona del mismo sexo es otro de los sueños más comunes. Si no te sientes atraído o atraída, significa que deseas solucionar algún problema que provocaste; en el sueño la persona del mismo sexo que besas es como un espejo que representa el problema y la solución a la vez.

Si sueñas que besas a tu madre es buen augurio o que necesitas calma y comprensión en tu vida.

Ver a dos niños besándose en el sueño es sinónimo de buenas noticias y que vas a tener buena suerte en el ámbito laboral; si tú le das el beso al niño también es buen augurio, aunque también está relacionado al hecho de soñar con alguien fallecido.

Si sueñas que besas a tu pareja y estás a oscuras puede ser predicción de problemas en la relación, pero si hay luz es significado de que tiene las mejores intenciones contigo; en caso de que sea un beso apasionado es indicio de la necesidad de demostrarle todavía más tus sentimientos hacia ella para que la unión se haga más fuerte, pero si el beso es cariñoso en la mejilla habla de un alejamiento emocional, por ejemplo, que una amiga se casará y comenzará una vida nueva.

Pero si ves en el sueño que tu pareja besa a alguien más puede que sientas en el fondo que tu relación no es del todo feliz y si estás casada o casado, puede que los problemas en tu matrimonio los lleven a una ruptura.

Recuerda que los sueños no deben ser interpretados literalmente y no significa que se cumplirá su significado; son solo una guía que nos ayudará a mantenernos alerta en el camino de la vida.

