Trump amenaza a Twitter tras decisión de la red social de verificar información publicada por el presidente

La batalla entre el presidente Donald Trump y las redes sociales no es algo reciente, pero esta semana el capítulo ha dado una nueva escalada, luego de que Twitter decidiera aplicar su sistema de verificación de información a los tuits del republicano, quien ha respondido con un amago directo.

“Twitter ha ahora demostrado que todo lo que hemos estado diciendo sobre ellos (y sus otros compatriotas) es correcto. ¡Una gran acción por venir!”, dijo el mandatario esta mañana.

Twitter has now shown that everything we have been saying about them (and their other compatriots) is correct. Big action to follow!

Tres horas antes, el presidente acusó a las redes sociales en general por bloquear “las voces conservadoras”, un pleito que data del 2018, cuando plataformas como Facebook, YouTube y Twitter, comenzaron a aplicar lineamientos para evitar mensajes racistas.

Varias de las cuentas que fueron permanentemente o temporalmente bloqueadas son de seguidores del presidente Trump, como Alex Jones, un comunicador que impulsa teorías de conspiración y destaca la agenda del mandatario, pero fue señalado en las plataformas mencionadas por la imprecisión de sus mensajes.

“Los republicanos sienten que las plataformas de redes sociales silencian totalmente las voces conservadoras”, indicó el mandatario. “Las regularemos fuertemente, o las cerraremos, antes de que podamos permitir que esto suceda”.

Sin especificar a qué se refiere, el presidente Trump habló de lo que las redes sociales “intentaron hacer y fracasaron en 2016”, aunque en esa época de proceso electoral, diversos estudios, incluidos reportes del Congreso, confirmaron que fue la campaña republicana la que difundió mensajes sin información precisa, atacando a su contrincante demócrata, Hillary Clinton.

De hecho, el escándalo terminó envolviendo a Facebook y originó comparecencias en el Congreso del dueño de esa red social, Mark Zuckerberg.

El presidente Trump mezcló su amenaza de controlar las redes sociales con su campaña contra el voto por correo, en medio de la pandemia por coronavirus, ya que considera que puede derivar en “un gran fraude electoral”.

“Igual que no podemos permitir que crezca la votación por correo a gran escala en nuestro país”, indicó. “Sería un paso libre para el engaño, las falsificaciones y el robo de papeletas. Quien más engañara ganaría. Igual las redes sociales. ¡A regular, AHORA!”

….happen again. Just like we can’t let large scale Mail-In Ballots take root in our Country. It would be a free for all on cheating, forgery and the theft of Ballots. Whoever cheated the most would win. Likewise, Social Media. Clean up your act, NOW!!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020