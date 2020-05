Bebé de 2 años intenta levantar a su madre muerta en un andén de trenes

La pandemia del coronavirus ha desencadenado una crisis económica a nivel global, en donde países que en general ya tienen problemas, están atravesando por momentos severos de crisis humanitaria.

Una de esas naciones que está viviendo momentos muy duros es India, en donde millones de personas se han quedado sin empleo, obligando a que miles deban regresar a sus lugares de origen, en condiciones precarias, a pesar de que exista un alto riesgo de contagiarse de coronavirus.

Desgraciadamente, cerca de una decena de personas han perdido la vida durante su trayecto a su hogar. La última, una mujer de 35 años, cuyo caso ha sido desgarrador, ya que se dio a conocer en video por Twitter y además, su pequeño hijo hace hasta lo imposible para despertarla.

Arbina Khatoon se encontraba en el andén de una estación de trenes de Muzaffarpur, luego de haber recorrido más de 1,800 kilómetros, en las peores condiciones. Aún le faltaba un viaje de otros 400 kilómentros para poder llegar a su casa en Katihar.

Arbina viajaba con su bebé de 2 años cuando de repente, se desplomó en el andén. Cuando llegaron a auxiliarla, la mujer ya había muerto. Su cuerpo quedó ahí, tendido, solamente tapada con una tela larga; entonces, alguien que se encontraba en el lugar captó el momento en que su hijo tira varias veces de la manta, como si intentara que su mamá se levantara.

A migrant worker boarded the train from Gujarat to Muzaffarpur, Bihar. Mements before reaching Muzaffarpur, she died of dehydration, hunger and extreme heat. Her little son was trying to wake his dead mother up in the railway platform

