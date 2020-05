Salma Hayek tenía miedo al compromiso, ahora lleva 14 años al lado de su esposo

View this post on Instagram

Today 14 years ago I met my soul mate. After the test of time and even the test of the quarantine I feel very blessed that I’ve found you, and the more I discover you the more my love grows. Happy anniversary Mi Amor. Aujourd’hui, cela fait 14 ans que j’ai rencontré mon âme sœur. Même après toutes ces années et l’épreuve du confinement je suis consciente de la chance que j’ai de t’avoir rencontré. Plus je te découvre, plus mon amour grandit. À nous, mon Amour. Hoy hace 14 años conocí a mi alma gemela. Y después de la prueba del tiempo he inclusive la prueba de la cuarentena me siento muy bendecida de haberte encontrado y entre más te descubro más crece mi amor por ti. Feliz aniversario mi Amor. 💞#love #soulmate