Ximena Sariñana no para de crear

La cantante y actriz mexicana promueve 'Una vez más', un tema que desarrolló con un talentoso grupo de mujeres

Fuera de que varios de sus conciertos se tuvieron que suspender, a Ximena Sariñana no la tiene tan irritada la contingencia de salud ocasionada por el covid-19. Por ahora sigue ocupada con sus proyectos musicales, una tarea que realiza a la par de sus labores como mamá de una niña pequeña.

“No nos hemos separado ni un solo día”, dijo la cantante desde su encierro en su casa de Ciudad de México. “Trabajo igual que sin cuarentena, haciendo promoción y música; no he sentido la diferencia más allá de cómo inventar juegos y maneras de entretener [a mi hija] que no tenga que ver con ir al parque o a espacios públicos”.

La cuarentena bien podría haberle caído como anillo al dedo a Sariñana, pues recientemente subió una foto a su cuenta de Instagram en donde anuncia que espera un segundo hijo.

Sea como sea, la artista de 34 años, no ha parado el proyecto que ahora la trae bastante atareada, y es la promoción de “Una vez más”, un sencillo que formará parte de su próximo disco, el quinto de una carrera que ya suma doce años, desde que sorprendió al mundo cuando, luego de una exitosa trayectoria como actriz, anunció que comenzaría una carrera como intérprete.

“Me cuesta mucho trabajo salirme del esquema del disco”, dijo acerca de su próximo álbum, del que todavía no hay información concreta. “Me encantan los discos, me gusta ese formato y me gusta esa hilación para tener un concepto […] Siempre trato de formar un álbum para encontrar cuál será el nuevo camino”.

“Una vez más”, sin embargo, tiene una característica en particular. La cantante se rodeó de un talentoso y creativo equipo de mujeres que participaron desde la letra de la canción hasta la realización de un elaborado videoclip que consistió en contar la historia con una sola toma, lo que significó un verdadero reto, a decir de la misma Sariñana.

“Esta canción inició en un ‘songcamp’ que organizó Warner Chappell Music de puras mujeres”, dijo. “La escribimos entre cuatro chicas […] Una de las participantes fue Marian Ruzzi, una productora mexicana, cantautora y multiinstrumentista, y la invité a producir la canción; lo mismo sucedió con el videoclip”.

Sariñana quería que este video tuviera un toque muy femenino, algo que pensó que lo podría lograr fácilmente una cineasta, y por eso eligió a Iglú, un colectivo formado por dos mujeres mexicanas que han trabajado también con artistas como Gepe y Little Jesus. El trabajo quedó listo justo antes de que se ordenara el confinamiento en México.

Esta no será la última vez que la cantante colabore con mujeres. Dijo que en sus planes está seguir con esta tendencia con la intención “de cambiar un poco la narrativa de la inclusión femenina en la industria musical”.

“Disfruto trabajar con otras mujeres”, dijo. “Creo que tenemos grandísimas artistas, compositoras, pero luego algo sucede, como que en el proceso, en la parte de la producción, de repente ahí es en donde empieza a flaquear un poco la verdadera inclusión”.

Sariñana también actúa, algo que hace cuando su carrera de cantante se lo permite, pero siempre y cuando sea un proyecto lo suficientemente atractivo para ella, como sucedió con la reciente temporada de “La casa de las flores”, la serie de Netflix en donde interpreta el personaje de Carmelita cuando era joven.

“Tiene que ser una historia que valga la pena contar, que sea un personaje que me guste, que yo sepa que va a estar divertido el rodaje”, dijo. “Todas esas cosas pesan mucho, más cuando tienes una carrera alterna que no para”.