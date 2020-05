Yalitza Aparicio escribe en NYT y es orgullo de México: ¿dónde están los famosos que la discriminaron por ser indígena?

Daniel Bisogno, Sergio Goyri y Patricia Reyes Espíndola podrían pasar al basurero de la historia

Yalitza Aparicio acaparó los titulares el fin de semana al estrenarse como columnista de The New York Times. Quién hubiera imaginado que una maestra de Tlaxiaco – un pueblo marginado de Oaxaca – sería el rostro de la diversidad en el importante diario.

La actriz y activista escribió sobre los rezago en México en materia de equidad y el cáncer del racismo, que prevalece en amplios sectores sociales.

Y es que la propia Yalitza ha experimentado en carne propia agresiones y discriminación. Ni su éxito en “Roma” de Alfonso Cuarón, ni su nominación al Oscar y participación en las principales revistas del mundo, la han mantenido excenta.

El común denominador de las cobardes agresiones es su origen étnico, su color de piel.

Aunque en México casi no se habla de la discriminación, es muy real. Según una encuesta de 2017, el 65 por ciento de los indígenas consideraron que en el país se respeta poco o nada los derechos de nuestras comunidades. Yo he experimentado esa discriminación en carne propia. Después de mi nominación al Oscar por interpretar a Cleo, empezaron a circular comentarios racistas en redes sociales y en el mundo del espectáculo. Muchas personas no entendían por qué estaba nominada y hacían referencia a mi origen. Una mujer indígena, algunos dijeron, no era una representante digna del país. Fue difícil leer y escuchar esos comentarios, pero también me ayudó a darme cuenta de lo importante de representar desde el arte —pero también desde la sociedad civil y la política internacional— el enorme valor que tiene la diversidad.

Extracto de la columna de opinión de Yalitza Aparicio en The New York Times.

Personajes como el conductor de “Ventaneando” de TV Azteca, Daniel Bisogno, el actor Sergio Goyri, la actriz Patricia Reyes Espíndola, han tenido feas y reiteradas referencias contra la oaxaqueña.

“¿Tú crees que alguien va a pensar: ‘yo quiero con Yalitza’?”, dijo hace solo unas semanas al aire Bisogno. Sus agresiones son reiteradas y solapadas por la televisora en la que trabaja.

Lo cierto es que nada de eso ha podido detener a uno de los máximos orgullos contemporáneos de Oaxaca.

