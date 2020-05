Cómo visitar a tu médico sin riesgo en medio de la pandemia

La mayoría de los consultorios médicos han permanecido abiertos desde el comienzo de la pandemia, pero el caudal de pacientes ha bajado drásticamente.

En gran parte esto ha sido por miedo al coronavirus. Una nueva encuesta de la Kaiser Family Foundation halló que el 48% de las personas han cancelado o retrasado procedimientos y citas médicas en estos últimos tiempos a causa de COVID-19.

Esto está generando que algunas condiciones crónicas estén empeorando, y hasta casos de personas que han sufrido ataques en sus casas, y se han negado a ir a la emergencia.

Los expertos en salud pública recomiendan no atrasar tratamientos. Y ofrecen consejos para que la cita médica no cause una ansiedad difícil de controlar.

El primero es, al programar la cita, o antes, llama al consultorio o clínica, y averigua el protocolo de prevención que tu proveedor de salud está siguiendo.

La lista de preguntas debería abarcar:

Requisitos sobre el uso de máscaras por parte del personal y visitantes

Protocolos de limpieza y medidas de desinfección para salas de examen, sala de espera, baños, ascensores y otras superficies de alta exposición.

Prácticas de distanciamiento social en el check-in, en las áreas de espera y en las salas de examen.

Límites en la cantidad de personas que pueden estar en el consultorio al mismo tiempo.

Si están tomando la temperatura de las personas al llegar.

Medidas especiales, aislamiento espacial o instrucciones para personas que tienen o pueden tener COVID-19.

Cómo los médicos y otro personal están utilizando equipos de protección personal (EPP).

El doctor William Jaquis, presidente del Colegio Estadounidense de Médicos de Emergencia, dijo que las historias que ha estado escuchando sobre las personas que retrasan la atención o han sufrido ataques en sus casas han sido preocupantes.

Jaquis instó a las personas a no dejar de ir a la sala de emergencias si tienen un ataque, y remarcó todas las precauciones de seguridad que los hospitales están tomando para frenar la propagación del coronavirus.

“No se siente en casa hasta que algo salga realmente mal”, dijo Jaquis. “Estamos allí y, en muchos sentidos, muy seguros. Y, especialmente en algunos lugares, con un muy bajo volumen de pacientes, por lo que podemos ver a las personas rápidamente. Venga, por favor”.

Según la encuesta, casi 7 de cada 10 de los que habían decidido postergar una cita médica esperan recibir atención en los próximos tres meses.

En el consultorio

Seguramente se te pida que uses una máscara facial en todo momento. Y que vayas con solo un acompañante.

También puedes tener la opción de recibir tu factura de manera electrónica o por correo para minimizar el contacto en el lugar y el intercambio de tarjeta, bolígrafos, etc.

Durante la cita, sigue al pie de la letra las recomendaciones que ya debes saber de memoria sobre cómo prevenir el contagio del coronavirus. Entre ellas:

Lávate las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos o usa desinfectante para manos con alcohol al 60% antes o después de tocar cualquier superficie en áreas públicas, como en la sala de espera.

Evita tocarte la cara, incluidos los ojos, la nariz y la boca.

Use guantes de látex o un pañuelo para abrir puertas y presionar los botones del elevador. Si necesitas usar un panel táctil o tocar una superficie de uso común, lávate las manos o usa un desinfectante para manos después.

Citas a distancia



La telemedicina es una gran opción en estos días de pandemia. Hay muchas condiciones que pueden controlarse a través de una charla con tu médico a distancia. Incluso seguimientos de tratamientos y preguntas y dudas generales que tengas pueden resolverse con una cita por video. Incluso las terapias de salud mental pueden realizarse a distancia.

Planifica con anticipación tus recetas



Si tienes una receta nueva o necesitas reabastecer las existentes, considera realizar un pedido por correo. Consulta con tu médico si puede hacerte una receta de por lo menos tres meses, para tener que ir menos a la farmacia.

Si necesitas obtener una receta local, llama con anticipación o haz un pedido en línea. Pregunta si hacen envíos a domicilio.

Recuerda que el temor a COVID-19 es legítimo, pero no tiene que impedir que cuides tu saludy, de tener alguna, controles tu condición preexistente, para no tener complicaciones mayores en el futuro.

Fuente: CDC, Clínica Mayo, KHN