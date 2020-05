Maribel Guardia celebra su cumpleaños número 61 rodeada del cariño de su familia

View this post on Instagram

#felizcumpleaños a mi !!! #gracias a Dios por un año más🙏🏼 por mi familia, por ustedes mis amigos por los sueños cumplidos y las metas alcanzadas. En estos difíciles tiempos que vivimos es cuando más valoro cada respiración y las veces que me he quedado sin aliento de alegría . Elevo una plegaria al cielo por la salud de nuestro planeta que se acabe esta pandemia que tanto dolor y aprendizaje nos esta dejando, ya vendrán tiempos mejores llenos de luz y bendiciones 🙏🏼 Dios no nos va a abandonar . Mientras tanto , Gracias a la vida !!! 🎈♥️💋🎉 #globos @globosshalala #lookoftheday @mitzyofficial_ 💋