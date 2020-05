Un joven desnudo entra en una escuela de Miami, cerrada por coronavirus, y destroza el interior: quedó captado en cámara

La policía de Miramar, al norte de Miami, alertó de un joven que aprovechó el feriado del Día de los Caídos para vandalizar una escuela secundaria. Lo curioso del caso es que el hombre quedó captado en cámara destrozando la escuela con un sombrero, unos audífonos y… nada más.

El hombre, identificado como Matthew Crandall, de 21 años, vandalizó las aulas de la escuela, las paredes y los pasillos completamente desnudo.

Update: Matthew Crandall, 21, of North Fort Myers has been arrested and charged with burglary and criminal mischief for breaking into Miramar High School and causing extensive damage. We thank our media partners who assisted us by covering this story. #solved pic.twitter.com/BZGAHZAo91

— Miramar Police (@MiramarPD) May 28, 2020