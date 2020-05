Lanzan bomba a patrulla de NYPD; alcalde pide “calma” mientras muerte de George Floyd aviva tensiones por la pandemia

Como gasolina, la muerte de George Floyd a manos de policías en Minnesota ha avivado las tensiones que ya se vivían en Nueva York por la pandemia, crisis que ha afectado particularmente a las comunidades pobres y de color en salud y desempleo, así como las medidas para mantener el distanciamiento social.

A ello se suma un episodio racista en el Central Park de NYC el pasado lunes, horas antes de la muerte de Floyd.

Las manifestaciones y docenas de arrestos que se han vivido en Nueva York desde el jueves, tuvieron un incremento en la violencia anoche y se prolongaron hasta esta madrugada, cuando una bomba cóctel molotov fue lanzada a través de la ventana de una patrulla de NYPD frente a la comisaría 88, en Clinton Hill (Brooklyn).

El auto del ataque huyó rápidamente de la escena, pero un vehículo que coincide con su descripción fue detenido media hora más tarde cerca del Museo de Brooklyn, dijeron las fuentes a New York Post.

Tras ese incidente, ya al menos dos vehículos del Departamento de Policía han sido destrozados durante las protestas que arreciaron afuera del Barclays Center el viernes por la noche. Otros han sido vandalizados con grafitis.

El alcalde Bill de Blasio, cuya esposa e hijos son afroamericanos y ha tenido una relación tensa con NYPD durante su mandato, ha condenado los recientes episodios raciales en Minnesota y NYC, pero también ha pedido calma ante la creciente frustración, a través de mensajes en Twitter y declaraciones a la prensa, recordando que estamos aún lidiando con una pandemia mortal, por lo que “debemos protegernos unos a otros”.

“Si estás enojado con el gobierno, si estás enojado con los líderes electos, dirige esa ira a todos nosotros”, dijo De Blasio, citado por ABC News. “Pero el oficial de policía frente a usted es un hombre o una mujer que trabaja y sólo trata de hacer su trabajo”.

To everyone protesting and expressing that anger and pain, please remember how important it is to protest peacefully. Please remember that we're in the middle of a pandemic. We have to do all we can to protect each other. Everyone out there has a responsibility.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) May 29, 2020