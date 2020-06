Critican a Karol G por foto y comentario insensible sobre protestas contra el racismo

Algunas veces es mejor no decir nada sin pensarlo dos veces.

Es la lección que tuvo que aprender Karol G luego de que publicara una imagen para expresar su punto de vista sobre las protestas contra el racismo que se desataron con la muerte de George Floyd a manos de la Policía de Minneapolis.

La cantante escribió en sus redes el mensaje “El ejemplo perfecto de que el Negro y el Blanco JUNTOS se ven hermosos” acompañado de la etiqueta #BlackLivesMatter (Las vidas negras importan). El problema es que el texto hablaba de su perro, un ejemplo de pelaje blanco y negro.

Karol G really used her black and white dog to try and make a point about racial justice…….. pic.twitter.com/sCzgKyyzsN

La cantante borró el mensaje después de una gran número de críticas por tomar un hecho tan serio como la lucha contra el racismo de manera tan superficial.

“Dios mío, por qué hice clic en la tendencia de Karl G”, escribió la tuitera EdithD, que acompañó el mensaje con un meme en el que se lee “Qué vergüenza”.

Otros usuarios no dudaron en llamarla tonta y hasta estúpida.

Karol g is a fucking WHITE colombiana walking around with grills in her mouth and braids in her head and has the audacity to say she don’t see color???? Eres pendeja,tonta, O estupida ??? @karolg pic.twitter.com/Khb3cRnhqp

