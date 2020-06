El ex RBD, Christian Chávez, en peligro de ser denunciado por su ex bajo el cargo de tentativa de homicidio

Todo indica que las cosas se le ponen más oscuras a Christian Chávez por la supuesta agresión a su expareja

El actor y cantante Christian Chávez sigue en medio de la polémica con su exnovio Maico Kember por el ex RBD haberlo agredido con una botella y haberle ocasionado un herida grave en la cabeza. Ante esta situación, Maico está planteándose denunciarlo por tentativa de homicidio.

La ex pareja de Christian también pretende demandarlo por 150 mil dólares y además, se comunicó con los padres del actor y les dijo: “Su hijo me está maltratando y me está partiendo la cabeza, pero no en sentido figurado sino de verdad, me agarró a botellazos”. Los papás de Christian no le tomaron la llamada y fue cuando Maico se alzó diciendo que irá ante un juzgado.

Según el portal de Univision, la defensa de Maico tratará de probar que la vida del mismo estuvo en peligro y en ese caso el actor se enfrentaría a dichos cargos. Sin embargo, esa denuncia aún no se ha hecho esperando a ver si Christian Chávez paga los 150 mil dólares a su ex pareja por daños físicos. El ex RBD asegura que esto es un acto de extorsión. Habrá que esperar a ver en qué termina todo esto y si ambas partes llegan a un acuerdo.

