Lis Vega exhibe sus torneadas piernas con infartante short

View this post on Instagram

PUEDE QUE EN EL CAMINO PERDONEMOS, PERO CUANDO ES TAN PROFUNDO EL DOLOR , LA DECEPCIÓN SE QUEDA.#GOODVIBES 🕉🕉 #LAPOETADELOURBANO #LACLAVEESTAENELAMOR #OMNAMAHSHIVAYA #OMMANIPADMEHUM . . . . . #cantante #ACTRIZ #MYLIFE #cantautora #BAILARINA #FIT #outfit #styke #iloveit #love #life #miami #coralgables #CUBANA #MEXICANA #cuba #mexico