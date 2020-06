Sofía Castro se tomó una selfie usando un minibikini color naranja, y respondió a las críticas

Al parecer, la hija de Angélica Rivera está ansiosa por regresar a la playa

Sofía Castro ha comenzado a tomarse selfies y presumirlas en su cuenta de Instagram, lo cual ha causado diversos comentarios, ya que mientras muchos de sus fans admiran su belleza, otras personas han criticado lo desordenado que tiene su cuarto.

Ahora, la hija de Angélica Rivera publicó una foto en la que se le ve usando un minibikini de color naranja y luciendo su escultural figura. En el largo mensaje que escribió, respondió a las críticas y expresó su ansia por ir a la playa: “Namás porque es domingo y porque me urge ir a la playa ☀️👙 No me vayan a decir otra vez… que si recogí el cuarto, que si los cables 😂 ya me andan gustando las fotos en ese espejo porque es cuarentena y no encuentro otro spot 😂”.

Anteriormente Sofía publicó una imagen en la que se muestra a punto de hacer ejercicio, también en su cuarto, que luce casi igual, lo cual generó los polémicos comentarios.

