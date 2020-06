Trump presiona a gobernadores para detener protestas por Floyd: “La mayoría de ustedes son débiles”

El presidente Donald Trump presionó a los gobernadores en una videoconferencia para que atacaran agresivamente a manifestantes, incluso los llamó “débiles”.

“Tienen que dominar o parecerán un montón de idiotas, tienen que arrestar y juzgar a la gente”, dijo el presidente a los gobernadores en una videoconferencia desde la sala de situación de la Casa Blanca del sótano.

El mandatario ratificó su postura sobre los grupos extremistas de izquierda, a los que acusa de provocar la violencia en las protestas por la muerte de George Floyd.

El presidente Trump se refiere los grupos antifacistas, conocidos como Antifa, a quienes se perseguirá como grupos terroristas.

“Es un movimiento, si no lo enfrentas, empeorará cada vez más”, dijo Trump. “El único momento en que tiene éxito es cuando eres débil y la mayoría de ustedes son débiles”.

Desde el fin de semana, el mandatario ha escalado en su mensaje contra las protestas que han derivado destrozos y cientos de detenidos.

En Twitter el mandatario incluso defendió que grupos de supremacía blanca no participaran en las protestas.

“‘No veo ningún indicio de que haya grupos de supremacía blanca mezclados'”, defendió citando a Fox News. “‘Esta es una organización ANTIFA. Parece que la primera vez que lo vimos de manera importante fue Occupy Wall Street. Es la misma mentalidad'”.

“I don’t see any indication that there were any white supremest groups mixing in. This is an ANTIFA Organization. It seems that the first time we saw it in a major way was Occupy Wall Street. It’s the same mindset.” @kilmeade @foxandfriends TRUE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 1, 2020