Yalitza Aparicio lo confiesa: “No doy una con el inglés”

La oaxaqueña siempre honesta y transparente

Luego de haber permanecido alejada de los reflectores por un buen tiempo, Yalitza Aparicio volvió a ser el centro de atención de los medios luego de que se diera a conocer que escribió un artículo para The New York Times sobre los derechos de las empleadas domésticas y aunque ha sido aceptado por la mayoría de la gente, la actriz confiesa que la pieza periodística fue escrita en su idioma natal.

En entrevista telefónica con el programa de radio “Todo Para La Mujer”, la oaxaqueña reveló que aunque hace algunos meses viajó a la “gran manzana” para tomar un curso de inglés, lamentablemente no dio los frutos que ella esperaba, por lo que se llegó a un acuerdo con los editores de que el trabajo no iría en esa lengua.

“Fue una invitación que me hicieron con la intención de hablar sobre la importancia del arte para hacer llegar diferentes mensajes a la sociedad y sobre cómo “Roma” hizo muchos cambios, como en le caso de las trabajadoras del hogar. El artículo lo redacté originalmente en español y posteriormente me lo tradujeron, ya que no doy una con el inglés”, dijo Yalitza.

Para finalizar, la actriz fue cuestionada sobre los vestidos que ha utilizado en eventos privados y alfombras rojas y señaló que algunos son obsequios y en otras ocasiones son prestados, todo depende del acuerdo al que logren llegar los diseñadores de esas prendas con su estilista personal.

