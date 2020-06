Fernando del Solar confiesa que hay días en que “quisiera tirar la toalla”

El argentino luce demacrado y delgado

La vida del presentador argentino Fernando del Solar dio un giro de 180 grados hace años cuando graves enfermedades lo sorprendieron. El Linfoma de Hodgkin lo dejó al borde de la muerte.

Fernando dejó su trabajo en la televisión y se divorció de Ingrid Coronado en medio de múltiples afecciones que redujeron su capacidad física.

El camino no ha sido fácil y él ha aceptado que en ocasiones le cuesta seguir adelante.

“A veces hay días en que yo quisiera tirar la toalla. No siempre estoy en positivo, hay días buenísimos y no tan buenos, pero de donde saco las fuerzas es de las ganas de vivir, de seguir viendo crecer a mis hijos, de seguir paseando con mi pareja, de seguir comiéndome el mundo, de seguir caminando, de seguir descubriendo, de seguir aprendiendo. Me aferro a esas cosas”, expresó a la prensa mexicana.

“Cuando me termino de recuperar y vuelvo a recaer o pasa algo, digo bueno, ni modo a caminar 100 metros, mañana 200, pasado 300 y así pasito a pasito. Tratando de dejar del lado el pasado, porque de nada me sirve cargar con esas piedras ni tampoco pensar mucho en el futuro, sino en el hoy y aquí”, agregó Fernando, que se ve delgado y algo pálido.

El también actor ha demostrado gran entereza de espíritu y seguramente saldrá adelante.

