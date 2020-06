La famosa ópera de Nueva York acumula $100 millones en pérdidas y no reabrirá hasta el 31 de diciembre

La Met Opera de Nueva York, una de las más famosas del mundo, no volverá a abrir al público si acaso hasta el próximo 31 de diciembre, lo que supone la cancelación de los primeros meses de su clásica temporada otoñal.

El teatro, parte del complejo cultural Lincoln Center, se encuentra cerrado desde el 11 de marzo, debido a la pandemia del coronavirus. Desde entonces la Met, la organización de artes escénicas más importante de EE.UU., no ha pagado los salarios de sus empleados.

El anuncio de ayer supone un nuevo golpe para los músicos, cantantes y otro personal que trabaja ahí.

“Dada la enorme complejidad en términos organizativos, no tenemos más opción que la de cancelar la temporada de otoño”, afirmó ayer en un comunicado el director general de la Met, Peter Gelb.

“La salud y la seguridad de los miembros de nuestra compañía y de nuestro público son nuestra máxima prioridad, y simplemente no es factible volver a la ópera en septiembre mientras el distanciamiento social siga siendo un requerimiento”, explicó Gelb.

Para su regreso el 31 de diciembre, la Met Opera tiene previsto organizar una gala de Año Nuevo después de la interrupción de sus actividades más larga en más de un siglo, que se prevé podría costarle a la organización unos $100 millones de dólares en pérdidas de ingresos, aunque la cifra podría reducirse con la recogida de fondos.

“No sólo se trata del público. Se trata también de la salud de la compañía. No se puede poner a una orquesta sinfónica dentro de un foso, y a cantantes y al coro a esa proximidad en el escenario”, explicó Gelb en una entrevista con The New York Times, citada por The Epoch Times.

El director señaló además que no sería “práctico” actuar sólo frente a las 400 ó 500 personas que cabrían en las butacas respetando la distancia de seguridad cuando el aforo permite unos 3,800 asistentes.

En compensación por el tiempo perdido, en el mes de febrero de 2021, cuando la Met previamente iba a permanecer cerrada, se presentarían los clásicos “La Boheme” de Puccini, “Carmen” de Bizet y “La Traviata” de Verdi.

Due to the ongoing health crisis, we have made the difficult decision to cancel the first few months of the 2020–21 season. We expect to re-open our doors on December 31, 2020.

Learn more: https://t.co/rnT4n4gG3p pic.twitter.com/lUIb21Bmic

— Metropolitan Opera (@MetOpera) June 1, 2020