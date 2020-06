Paulina Rubio se realiza prueba de drogas y el resultado fue…

Mira lo que dijo el juez

Nuevamente y de manera virtual, Paulina Rubio y su ex Nicolás ‘Colate’ Vallejo Nájera se enfrentaron ante el juez por Nicolás Andrea, el hijo que tienen en común.

En esta ocasión, el abogado de Paulina presentó dos mociones: una pedía que se reconsiderara quitar a la guardiana que custodia al menor y la otra, que tomara en cuenta la prueba de drogas que se realizó, voluntariamente, la cantante.

¿Por qué el juez le puso una guardiana a Nicolás Andrea? Como resultado de la audiencia de emergencia donde Colate alegó que el niño debía estar con él, porque Paulina se estaba comportando de manera extraña. Incluso, el letrado dijo estar preocupado después de que vio el video del polémico InstaLive que hizo la cantante.

¿Por qué Paulina se hizo una prueba de drogas de manera voluntaria? Precisamente por la preocupación del juez y por haberle puesto una guardiana al niño, el 8 de mayo, un día después de aquella audiencia, la cantante se realizó este test.

¿Cuál fue el resultado? Según explicó la abogada Sandra Hoyos, colaboradora de ‘Un Nuevo Día’, el test arrojó que no había ingerido cocaína, ni ninguna otra sustancia controlada pero sí marihuana.

“El abogado dijo que Paulina, en el mes de febrero, en una de las actuaciones sí había consumido THC, mejor conocido como marihuana, pero recordemos que eso fue en California, según su abogado, y no fue en la presencia de Nico, el menor de edad, y recordemos que en California es una sustancia que no es considerada ilegal, pues no estaba violando la ley”, explicó la doctora Hoyos en el show de Telemundo.

¿Cómo se hizo la prueba? Debido a todas las regulaciones por el coronavirus, una persona acreditada de un laboratorio fue hasta el domicilio de la cantante en Miami, y se llevó una muestra de cabello de Paulina.

¿Qué decidió el juez? Según cuenta la doctora Hoyos, tomó en cuenta el análisis, aunque no haya participado la corte en el mismo.

Paulina y Colate deberán presentarse ante el juez el 13 de julio, y allí se sabrá si finalmente el juez acepta o no que se le haga una evaluación psicológica al la cantante.

MIRA AQUÍ LO QUE EXPLICÓ LA ABOGADA SANDRA HOYOS: