Renuncian dos empleados de Facebook por manejo de publicaciones de Trump

Dos ingenieros de Facebook anunciaron públicamente la renuncia a sus empleos al estar en desacuerdo con la postura del presidente de la compañía Mark Zuckerberg a ciertas publicaciones de Donald Trump.

Timothy Aveni escribió en la red LinkedIn una nota en que explicaba que renunciaba porque estaba en desacuerdo con el manejo de la empresa a los mensajes de Trump que incitaban a la violencia o que se basaban en argumentos falsos.

“Una y otra vez publica mensajes abominables y dirigidos a ciertos grupos, que harían que cualquier otro usuario de Facebook sea suspendido de la plataforma”, escribió Aveni.

A Facebook employee resigns.

"Mark always told us that he would draw the line at speech that calls for violence. He showed us on Friday that this was a lie." pic.twitter.com/29YbQ0I27O

— Donie O'Sullivan (@donie) June 2, 2020