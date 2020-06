Shakira, Salma Hayek, Taylor Swift, Demi Rose, Univision, Telemundo y otros se unen al #BlackOutTuesday

Cadenas de Televisión, famosos y sensuales modelos se unen en contra del racismo

Hoy varias celebridades del mundo de la música, el cine y la televisión se han unido al #BlackOutTuesday. Cadenas de televisión hispanas también han compartido la famosa imagen en negro como símbolo de protesta contra el racismo y la brutalidad policial en el país.

El “Black Out Tuesday” es una iniciativa de la organización “The Show Must Be Paused” (“El show debe detenerse”), que busca resaltar la influencia negra en la industria de la música, “que por años se ha aprovechado y beneficiado de la cultura afro”, según reportó EFE.

A este movimiento se han unido grandes cantantes como Shakira, Taylor Swift y Jennifer López, entre otros.

Según una comunicación conjunta, Def Jam Recordings, Island Records, Warner Music Group, Capitol Records, Sony Music, Universal Music, Interscope y sus filiales latinas suspenderán este martes sus operaciones tras la ola de indignación que ha causado la muerte del afroamericano George Floyd a manos de policías blancos.

Entre las televisoras hispanas tanto Telemundo como Univision han unido sus logos a esta lucha en contra del racismo.

Rostros de la televisión hispana en el mundo de la conducción también han alzado su voz, entre ellos se pueden ver a Rafael Araneda, conductor de Enamorándonos; Adamari López, conductora de Un Nuevo Día y a Karla Martínez, conductora del matinal Despierta América.

Las y los protagonistas de telenovelas también han compartido el #BlackOutTuesday en sus perfiles oficiales, entre ellos están Marjorie de Sousa, Thalía, Aracely Arámbula y Aaron Díaz entre otros.

Programas como El Gordo y la Flaca, Suela la Sopa, Sal y Pimienta y Primer Impacto no han sido indiferentes a esta lucha en contra del racismo.

Hollywood tampoco se ha quedado en silencio, celebridades como Dwayne Johnson, Salma Hayek, Ryan Reynolds y Sylvester Stallone se han unido a este movimiento.

Otras estrellas como Aimee Nuviola, Amaury Nolasco, Ricky Martin, Kany García, Luis Fonsi, Carla Morrison, Natti Natasha, Sofía Reyes, Jencarlos Canela, Maffio, Kat de Luna, Jackie Cruz, Rauw Alejandro, Pepe Aguilar y Pedro Capó también usaron sus redes sociales para condenar el racismo en general, según expuso EFE.

Las sensuales modelos Demi Rose, Alexa Dellanos y Joselyn Cano también se han unido a esta campaña de conciencia en donde se lucha por la igualidad y el respeto de todos sin impedimentos de raza, sexo, religión o preferencias sexuales.