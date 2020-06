Yuri quiere Fernanda Castillo sea la protagonista de su bioserie

La veracruzana adelantó que Fernanda Castillo podría representar muy bien su historia ya que es muy buena actriz y tiene un aire con ella

Haber repasado toda su historia y darse cuenta de que aún hay ciclos por cerrar fue lo más complicado del proceso de preproducción de la serie de vida de Yuri, que Televisa prepara.

Así lo aseguró la cantante, quien comentó que expondrá el 95 por ciento de su vida a los televidentes, mientras que ella se reservará lo restante.

“No fue fácil decir mi historia, yo le daba la vuelta cuando tenía la cita con la escritora, no llegaba, muchas de las citas que tenía no asistía porque sabía que al día siguiente no me iba a poder levantar. Así que tenía que hacer cada 15 o 20 días el desahogo de la historia porque sí, definitivamente, acaba yo drenada porque en todos los momentos lloraba al recordar cosas. Si somos artistas que decimos la neta, es muy difícil contarla“, afirmó la cantante.

La decisión de desnudar su alma frente a la cámara nació de la idea de acercarse a su público lo más que pueda, agradecer, de cierta forma, el apoyo recibido por tanto tiempo y que la gente se dé cuenta que, a pesar de ser famosa, su vida ha tenido muchas complicaciones.

“Si vas a hacer una serie para que te pongan como un santo, y que no hiciste nada y que todo mundo te hizo, eso la verdad no es serie, en eso sólo quieres dinero para que salgas en la tele. Una serie es decir lo bueno y lo malo tuyo, que no tengas el temor de que la gente te vaya a clasificar o juzgar”, compartió.

“Yo estoy preparada emocional, espiritual y físicamente, porque eso drena. Hay muchas series que no sacan la verdad y muy respetable, cada quien dice lo que quiere y cada quien se llevará sus secretos a la tumba“, aseguró.

La trama no implicará la vida de terceros, comentó, ya que su intención no es afectar a las personas con quien tuvo contacto en el pasado.

“Sobre todo, porque muchas relaciones que tuve, en estos momentos ya están casados, tienen hijos, están en otro rollo. Yo no voy a sacarle los trapitos al sol de mis ex, ni a mi mamá, ni su vida, porque esa es su vida, en mi serie yo digo y expongo lo que yo quiero“, dijo.

El guión ya está listo, sólo está en espera de la televisora de San Ángel retome su ritmo de producción, pese a la pandemia de Covid-19, para que se inicie con la búsqueda de actores.

La veracruzana adelantó que quiere que la actriz Fernanda Castillo sea la protagonista de su serie, la cual aún no tiene productor.

“Me encantaría que ella fuera en la etapa de los 20 a los 30 y tantos años. La he estudiado mucho, ella es muy buena actriz, me metí el otro día a ver su imagen y hubo un momento en el que tuvo el pelo largo, rubio y sí tiene mucho un aire conmigo. Considero que ella podría representar muy bien mi historia, tengo contacto con ella por redes, aún no tenemos nuestros teléfonos, pero sí me encantaría reunirme con ella para darle todos mis tips, pasarle mis emociones y sensaciones“, aseguró.