Congresista republicano que ataca a inmigrantes pierde elección; Trump tiene un aliado menos

El representante republicano Steve King (Iowa) perdió su escaño en el Congreso, después de una dura elección primaria en el Cuarto Distrito de Iowa.

King era un importante aliado del presidente Donald Trump, quien expresó su respaldo incluso antes de ganar la presidencia.

“Hoy estoy aquí para apoyar a Steve King. Un hombre especial, una persona inteligente con las opiniones realmente correctas sobre casi todo”, dijo el ahora mandatario.

. @realDonaldTrump : "Today I'm here to support Steve King. A special guy, a smart person with, really, the right views on almost everything." pic.twitter.com/FiJkwMOBua

El senador estatal Randy Feenstra, quien tuvo el apoyo de gran parte de la base republicana tradicional de Iowa, derrotó a King, el cual termina una carrera de 20 años en la Cámara.

King ha sido una de las voces más fuertes contra los inmigrantes.

En una ocasión, al hablar sobre indocumentados dijo que por cada uno que llegaba a los EE.UU. otros 100 tenían un mayor peso, debido a que cargaban droga.

“Tienen las pantorrillas del tamaño de melones porque transportan 75 libras de marihuana a través del desierto”, expresó.

King también es conocido por difundir teorías de conspiración antisemitas sobre el multimillonario George Soros, además de atacar a los musulmanes.

La organización Voto Latino celebró la derrota.

“Steve King, el racista de Iowa, quien constantemente atacó a los inmigrantes, quien defendió la supremacía blanca, quien demandó a oprimir el voto de los hispanohablantes… ha perdido su (elección) primaria y está fuera del Congreso”, destacó la asociación.

