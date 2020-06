Conoce el apartamento de Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne en Los Ángeles

View this post on Instagram

Arrancando semana 9 de estar en cuarentena. Y aunque aquí en CA ya empezaron a abrir ciertas cosas, extraño mi vida, mi trabajo, mis actividades normales. Mi hijo extraña su escuela, sus amigos, jugar en juegos, extraña su familia 😓 Ahí vamos y tratamos de ser positivos pero hay días que pega más la ansiedad que otros… En fin, platicaremos en un ratito @isabel_lascurain y yo en un Live a las 7 pm hora de Mex/ 5 pm hora de LA. Por ahí nos vemos! 👋