Cuatro amigos mueren al estrellarse avioneta minutos después de enviar foto sonriendo

Cuatro amigos ex compañeros de una fraternidad murieron cuando el pequeño avión donde paseaban se estrelló en un campo agrícola en Illinois, minutos después de posar juntos para una foto a bordo del avión y enviarla a la madre de uno de ellos.

El piloto Joshua Daniel Sweers, de 35 años, sonrió con sus tres amigos mientras despegaban en el Piper PA28 monomotor alrededor de las 3:19 p.m. el domingo desde el aeropuerto de Creve Coeur, informó la estación de noticias KSDK.

Junto a él iban sus amigos Daniel A. Shedd (37) de St. Charles, Missouri; Daniel Schlosser (39), de Mount Morris, Michigan; y John S. Camilleri (39) de Buffalo, Nueva York.

Los cuatro amigos eran graduados de la Universidad Kettering en Michigan, donde integraron la fraternidad Phi Gamma Delta, informó la prensa.

“Fue su primera vez volando con ellos y no estoy seguro si alguna vez había estado en un avión pequeño antes”, dijo Charles Shedd, padre de uno de ellos. “Estaba anhelando el viaje”.

Alrededor de 25 minutos después del despegue, el avión se estrelló en circunstancias desconocidas cerca de una granja cerca de tres millas al sur de Carlinville, según las autoridades.

El avión fue destruido por el impacto y todos fueron declarados muertos en la escena.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte están investigando el accidente fatal.

Four former members of the same fraternity were killed when the small plane they were flying in plunged into a field just minutes after takeoff from a nearby airport in Illinois.https://t.co/nbUX7xSJip

— New York Daily News (@NYDailyNews) June 2, 2020