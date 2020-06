Mayoría de detenidos en protestas quedan libres por la reforma penal, incluyendo hija del alcalde y los que lanzaron bomba a patrulla NYPD

NYPD y los fiscales no han ocultado su frustración

Más de 400 personas estaban esperando la lectura de cargos en la corte penal de Manhattan la tarde de ayer por presuntamente saquear tiendas la noche anterior, y estaba previsto que la mayoría saliera en libertad, beneficiados por la reforma penal, dijo un portavoz de la corte.

A las 4 p.m., la mayoría de las 700 personas arrestadas aún estaban esperando ser procesadas por un delito de robo, por el cual no se puede establecer fianza, lo que significa que serían liberadas de manera directa, dijo el portavoz del Tribunal del Estado de Nueva York, Lucian Chalfen.

Previamente, ayer por la mañana el Jefe de Departamento de Policía de Nueva York, Terence Monahan, lamentó que la mayoría de los supuestos saqueadores arrestados el lunes y martes, quedarían “fuera”.

“Cuando se trata de un robo, que es una tienda comercial, que está saqueando, pueden irse”, dijo Monahan a New York Post.

“Debido a la reforma de la fianza, vuelves a la calle al día siguiente. No puedes ser detenido bajo ningún tipo de fianza. Hablé con Cy Vance (fiscal de distrito de Manhattan) sobre eso. Me dijo que no había nada que pudiera hacer”, agregó Monahan, para frustración de los afectados por los destrozos que mantienen ahora a toda la población de NYC bajo toque de queda por lo menos hasta el domingo.

Los detenidos en días previos han corrido con la misma suerte, incluyendo a Chiara De Blasio (25), hija del alcalde arrestada el sábado durante las protestas, de lo cual él dijo estar “orgulloso”.

También por la reforma penal se beneficiaron los abogados detenidos como sospechosos de lanzar una bomba cóctel molotov contra una patrulla en Brooklyn la madrugada del sábado, aunque ahora los fiscales están apelando su liberación ante un tribunal superior.

Colinford Mattis (32) y Urooj Rahman (31) fueron liberados bajo fianza en su audiencia judicial inicial, tras pagar una fianza de $250 mil dólares que fue garantizada por sus amigos y familiares.

Los fiscales apelaron para poner una suspensión de emergencia en su liberación, pero un juez lo negó y ambos fueron salieron el lunes por la noche.

Seguidamente, la Oficina del Fiscal de EE.UU. para el Distrito Este de Nueva York presentó el martes una apelación ante el Tribunal del Segundo Circuito para suspender esa medida.