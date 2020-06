Olvidando el canto, Frida Sofía se muestra en bikini, ahora promocionando sus tips de belleza

View this post on Instagram

Lᴀ ᴍᴇᴊᴏʀ ᴠᴇʀsɪᴏɴ ᴅᴇ ᴛɪ ᴍɪsᴍᴀ 💕 Lᴀ ᴍᴇᴊᴏʀ ᴍᴀɴᴇʀᴀ ᴅᴇ ᴇᴍᴘᴇᴢᴀʀ ᴇs ᴇᴍᴘᴇᴢᴀɴᴅᴏ .