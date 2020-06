Polémico video: critican a dominicanos por “racismo” ante visitantes negros en Nueva York, en aparente intento de saqueo

Un grupo de supuestos ciudadanos dominicanos residentes en Inwood (NYC) fueron criticados por discriminar usando “perfiles raciales” al asumir que unos hombres negros se disponían a saquear en la zona.

El debate viral comenzó después de que se publicara un video que mostraba a unos hombres ahuyentando a personas negras, bajo sospecha de que vendrían a saquear su vecindario.

El video, que superaba el millón de visitas hasta hoy al mediodía, subrayó las tensiones raciales entre negros y dominicanos en esta sección del Alto Manhattan, destacó New York Post.

“¡Vete de aquí, negro de mier…!”, un hombre le grita a media docena de afroamericanos parados en una acera en la calle Dyckman, mientras la multitud desciende sobre ellos.

El debate sobre la división racial se extendió a las redes sociales, con algunos comentaristas que pidieron calma a la multitud latina, mientras que otros acusaron a los hombres negros de ir a saquear.

“Todo el mundo protesta por la brutalidad policial y Dyckman está junto a la policía que describe racialmente a cualquiera que ‘parece que no pertenece'”, escribió una persona con ironía.

Otro comentó: “Estoy en Dyckman. Estos jóvenes idiotas buscan saquear y son varios de ellos que intentan robar a la gente. Detén esta narrativa de que todos están equivocados al defender su vecindario. Literalmente, hay personas negras junto a dominicanos en este video expulsándolos”.

Algunos cuestionaron la forma en que los quisqueyanos se identifican. “Muchos dominicanos piensan que no son negros”, escribió alguien.

El video también se publicó en Instagram con el título: “Dominicanos en #Dyckman se ponen de parte de la policía a pesar de la historia y el color de su piel”.

La composición racial de Inwood fue el tema de un reporte de DNAInfo en 2016, que señaló la mezcla de blancos, negros y latinos en esa zona, que marca el limite norte de Manhattan.

Dominicans who don’t accept the fact our roots are black is because Trujillo taught our parents to hate the Haitians with fear and taught us to do the same. pic.twitter.com/jJmxD6ROVC

— Emmy 🇩🇴 (@EmmyAlexanderr) June 3, 2020