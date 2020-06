VIDEO: La extraña petición de Trump a Melania para una foto

La pareja presidencial acudió en una iglesia en Washington, D.C., para honrar la memoria del Papa Juan Pablo II, pero al momento de estar frente a la prensa, la primera dama Melania Trump parece incómoda y con pocas ganas de sonreír.

Un video en redes sociales muestra el momento en el que, aparentemente, el presidente Donald Trump le hace una extraña petición: sonreír. Lo que es claro en los labios del mandatario es la frase: “Está bien”.

La Primera Dama publicó fotografías de la visita a la iglesia y destacó la “pasión y dedicación por la libertad religiosa” en el mundo.

. @POTUS & I honored the life & legacy of Saint John Paul II at @JP2Shrine today. His passion & dedication for religious freedom is a legacy that we must protect for people around the world. pic.twitter.com/XsgrIc7QnC

Aunque tuvo reacciones positivas, la primera imagen, donde la pareja está sola de frente al altar, desató polémica en Twitter.

Hubo incluso quienes compararon la imagen con la película The Homen, sobre la llegada del Anticristo.

“Miren esta mier**… como una nueva versión de The Omen”, escribió un usuario quien criticó al mandatario por no pedir a Dios por perdón. “Estos dos van a reventar en el Infierno con gasolina”.

