Ximena Herrera regresa muy sexy, luciendo su figura al máximo con un ajustado body negro

View this post on Instagram

Sé que pronto saldremos de todo esto, más fuertes, más sabios, más empáticos y tolerantes; sabremos apreciar el verdadero color del cielo y del agua, el respirar desde el fondo de nuestros pulmones, el valor de un abrazo y de la libertad…. mientras tanto… #QuédateEnCasa #PorFavor 🙏 #tb @casabakal #Bacalar