Alejandro Tomassi dice tener la cura para el coronavirus

Dio a conocer la receta que fortalece el sistema inmune

Gran sorpresa dio recientemente el actor Alejandro Tomassi, pues en entrevista para el programa “Chisme no like” en YouTube dijo tener la cura para el coronavirus.

Tomassi comentó que durante tres años trabajó en un hospital y tomó estudios de medicina Ayurveda, dando la receta de té de jenjibre, ajo y limón para curar el COVID-19, ya que ello fortalece el sistema inmune.

Alejandro, de 62 años, fue enfático al declarar: “El coronavirus existe, yo se lo inyectaba a mis perritos. Existe desde siempre, lo que pasa es que ahora el coronavirus está manipulado genéticamente, entonces es más fuerte, lo cual no quiere decir que no se quite, sino que no lo están tratando adecuadamente”.

A sus 55 años, Rebecca de Alba luce su cuerpo bailando en la cama y muestra su ropa interior

Romina Marcos muestra su ropa interior roja al deslizarse sus pantalones

Posando con leggings y de perfil, Laura Vignatti luce al máximo su retaguardia