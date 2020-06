El video del policía de Buffalo en NY que dejó a un hombre con la cabeza rota se hace viral

Un video con imágenes fuertes que pueden herir la sensibilidad, muestra a varios agentes de policía de Buffalo, en Nueva York, cuando empujan a un anciano hacia atrás mientras se imponía el toque de queda, derribándolo y causando que se golpease la cabeza en la acera y sangrara por la oreja.

El breve pero impactante video fue capturado por la estación local de NPR WBFO, y rápidamente se volvió viral después de que se publicó en Twitter.

El video muestra al hombre acercándose mientras docenas de policías, todos con equipo antidisturbios completo, parecen estar despejando la plaza Niagara en Buffalo para hacer cumplir el toque de queda de la ciudad.

El hombre no identificado se acerca a un oficial mientras señala a otro oficial con su teléfono celular en la mano.

Segundos después de que se acerca, se puede escuchar a los oficiales gritar: “¡Muévete!”

Luego se escucha a los oficiales cantando: “¡Empújalo hacia atrás! ¡Empújalo hacia atrás!”

Just about an hour ago, police officers shove man in Niagara Square to the ground (WARNING: Graphic). Video from: @MikeDesmondWBFO pic.twitter.com/JBKQLvzfET

El alcalde de la ciudad de Buffalo publicó una declaración en la que dice que los oficiales de policía están suspendidos y que se realiza una investigación del hecho.

Un funcionario del condado de Eerie informó que la condición de salud del anciano lesionado está estable:

I've seen videos of the incident in front of Buffalo's City Hall in which an older protester appears to have been shoved by police, fell backwards and suffered a serious head injury. It sickens me. I've confirmed he is at ECMC in stable condition. My thoughts are with him now.

El gobernador de Nueva York Andrew Cuomo respondió al video, calificando el incidente de “totalmente injustificado y totalmente vergonzoso”, y pidió también que se suspenda a los oficiales.

This incident is wholly unjustified and utterly disgraceful.

I've spoken with Buffalo @MayorByronBrown and we agree that the officers involved should be immediately suspended pending a formal investigation.

Police Officers must enforce — NOT ABUSE — the law. https://t.co/EYIbTlXnPt

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 5, 2020