El fondo de pantalla que podría “matar” a tu teléfono celular

El llamativo paisaje, con un gran lago y el sol poniéndose tras las montañas, luce ideal para un fondo de pantalla de celular.

Pero decenas de usuarios de teléfonos Android se han llevado una desagradable sorpresa al darse cuenta que su dispositivo queda inutilizado tras usarla.

Varias marcas están entre los reportes de afectados, incluidas Samsung y Pixel de Google.

Un error del sistema Android hace que la pantalla se encienda y apague continuamente tras activarse la imagen como fondo de pantalla. En algunos casos ha requerido restaurar el software a su configuración de fábrica.

La BBC no recomienda que intentes usarla.

Samsung ya ha informado que liberará una actualización el 11 de junio para corregir el error. La BBC intentó obtener comentarios de Google, pero no hubo una respuesta inmediata.

Usuarios de redes sociales han alertado sobre este problema. “Si alguien te la envía, ignórala por favor”, advertía uno de los más compartidos en Twitter.

WARNING!!!

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL

— Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020