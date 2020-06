María Chacón sube la temperatura con tremendo escote

View this post on Instagram

Me puse a jugar a la actriz como cuando era chiquita, y hasta vestuario y producción me inventé para grabar este video. Porque cuando @diegodelriog te invita a un concierto virtual a cantar una de tus canciones favoritas, de uno de tus musicales y personajes favoritos, aparte de decir que si en un segundo, aprovechas para echarle cuerda a la imaginación porque como extraño el teatro y como extraño crear! Así que jugué por un ratito a ser Sally Bowles que es mi dream role de la vida! Desde casa con lo que teníamos, algunas voces teatreras creamos algo bonito para recordarnos lo hermoso que es el teatro y lo mucho que lo extrañamos. No se pierdan #DesdeElEncierro en YouTube, link en bio de @desdeelencierro 💙 . . . . . . El cigarro solo fue prop, no se preocupen. 😉