Meghan Markle, la duquesa de Sussex, no se queda callada ante la muerte de George Floyd

"La vida de George Floyd importa, también la de Breonna Taylor, y la de Philando Castile, y la de Tamir Rice, así como las de todos aquellos cuyos nombres conocemos o desconocemos", asegura la esposa del príncipe Harry

Meghan Markle, duquesa de Sussex, ha admitido que no estaba del todo segura de si debería pronunciarse públicamente sobre la injusticia derivada de la muerte, la semana pasada, de George Floyd a manos de un policía que le dejó sin respiración durante casi nueve minutos, dada su condición de miembro de la familia real británica y el principio de neutralidad política que rige su acción.

Sin embargo, la antigua actriz optó finalmente por expresar su indignación ante lo ocurrido y subrayar los intolerables niveles de racismo que subyacen a la tragedia durante un vídeo grabado para felicitar a los recién graduados de su antiguo colegio, “Immaculate Heart High”, en Los Ángeles, lamentando de paso que estos jóvenes tengan que crecer en un mundo todavía lleno de discriminación, desigualdad y privilegios para unos pocos.

La nuera de Carlos de Inglaterra, quien junto a su marido, el príncipe Harry, abandonó la primera línea de representación de la corona el pasado mes de marzo para tratar de llevar una vida algo más apacible en Los Ángeles, está convencida además de que todas las instituciones y figuras de referencia han de denunciar y condenar cualquier práctica que choque frontalmente con los valores fundamentales, recogidos en la carta de Naciones Unidas y en otros instrumentos jurídicos, que han de presidir las sociedades modernas.

“Sinceramente, no estaba segura de qué tenía que decirles. Quería decir lo correcto y estaba nerviosa porque todo se puede sacar de contexto. Luego me di cuenta de que lo único perjudicial que podía hacer era no decir nada, porque la vida de George Floyd importa, también la de Breonna Taylor, y la de Philando Castile, y la de Tamir Rice, así como las de todos aquellos cuyos nombres conocemos o desconocemos“, reza un extracto de su alocución.