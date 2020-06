“¿Cómo diablos llegamos a esto? Los policías somos como tú”: Comisionado cuestiona la violencia en Nueva York

NYPD enfrenta un gran dilema en la ciudad más poblada del país: algunos agreden y acusan de brutalidad a los agentes, mientras otros piden que les den más autoridad para controlar el crimen en alza y los saqueos, recordando que la reforma penal mantiene a muchos sospechosos en las calles, además de miles de presos liberados para evitar contagios durante la pandemia.

“¿Cómo diablos llegamos a esto?”, preguntó ayer retóricamente el Comisionado de la Policía de Nueva York, Dermot Shea, en un apasionado alegato para detener la violencia contra los policías, y se disculpó por cualquier acto de agresión indebido por parte de sus oficiales.

“¿Cómo diablos llegamos a esto en medio de una pandemia, en medio de una semana de protestas significativas?”, dijo en una conferencia de prensa transmitida en vivo anoche. “La violencia se ha usado varias veces durante lo que podría haber sido y lo que deberían haber sido protestas pacíficas”.

“La violencia envenena el pozo de la democracia. Lo ha hecho en un momento en el que necesitamos desesperadamente un discurso civil sobre cuestiones que a todos nosotros, negros, blancos, a todos nos importan tanto”.

El jefe policial de la ciudad admitió que si bien “la mayoría de mis agentes han actuado con extrema profesionalidad”, los oficiales enfrentarán consecuencias si proceden de manera inapropiada.

“Puedo decirles que, sin duda, sin duda, probablemente habrá un par de oficiales suspendidos como resultado de esas acciones que no me hacen feliz”, anunció Shea.

“No somos perfectos. Así que lo siento… por nuestra parte en el daño a la civilidad, nuestra parte y el prejuicio racial en la fuerza excesiva, el comportamiento inaceptable, el lenguaje inaceptable, muchos otros errores. Nosotros somos tú”.

“Yo lo siento. ¿Y usted? Entonces, ¿cómo avanzamos?”, clamó Shea, citado por New York Post.

Previamente, el miércoles el comisionado Shea denunció que algunos vándalos han usado cócteles molotov, ladrillos y botellas de agua llenas de cemento para atacar a los oficiales, desvirtuando las manifestaciones pacíficas sobre la muerte de George Floyd, informó CBS2.

Adicionalmente, esta semana tres oficiales resultaron heridos -uno apuñalado en el cuello y dos baleados- en un incidente en Brooklyn causado por un joven que supuestamente estuvo promoviendo mensajes de odio contra NYPD en las redes sociales.

WATCH LIVE as @NYPDShea provides an update to recent events. https://t.co/zwH2JDfsTk

— NYPD NEWS (@NYPDnews) June 4, 2020