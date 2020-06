Conductores de Despierta América comparten sus sueños más profundos con el público de Univision

View this post on Instagram

Hoy vamos con los deseos de Nelson, Giovanna, Eliezer y Alfonso. Yo desde afuera y ellos en sus ventanas respondiéndome ¿QUÉ QUISIERAS?. Además de la salud, todos tenemos un deseo personal. Aquí los deseos de ellos cuatro: . Nelson: “Las nietas que hemos visto poco en estos tiempos debido al aislamiento obligatorio, y playa para disfrutarlas y tomar sol que bastante falta nos hace para recuperar el color saludable y no este blanco fantasmal y de cabello largo. Gracias a Dios con todos saludables.” . Giovanna: “Yo no rumbeo mucho, entre otras razones porque ya no lo disfruto tanto pero si adoro pasar ratos largos, muy largos con mis amigos y amigas más cercanos comiendo, hablando y tomándonos unos tragos. Es mi única escapada social y confieso que me hace mucha falta”. . Eliezer (Hershey): “Más zonas de cobertura por favor”. . Mamá de Alfonso: “Mi hijo lee y escribe algunas cosas, su lenguaje verbal es escaso, y no juega como otros niños de su edad. Alfonso tiene autismo. En esta cuarentena, de la mano de sus maestras, terapeutas y especialistas, hemos convertido nuestra casa en un aula de Autismo en Voz Alta. Si antes sus tardes eran de juego libre ahora tenemos muchísima estructura y apoyo para poder educar a nuestro hijo en casa. Alfonso es un niño inquieto y curioso pero con gustos muy específicos. He descubierto muchas cosas de él en cuarentena, y esto ha sido una bendición, que me ha acercado a él. A Alfonso le gusta tocar el piano y cocinar siempre que sea masa. Por otro lado, siento mucha incertidumbre al pensar que sin la atención persona a persona pueda volverse un niño menos sociable de lo que ya es. Mi hijo necesita estar con otros niños y con otras personas, lo menos que quiero es que el aislamiento se le vuelva costumbre. Y yo, como toda mamá, necesito que mi hijo vaya al colegio. Es importante que Alfonso vuelva a los salones de @autismoenvozalta , su colegio, nuestro equipo!”. . Estas son las historias de hoy. Yo sigo por ahí contento buscando más retratos y más deseos de gente pana que acepta asomarse en su ventana para echarme su cuento y compartirlos con ustedes.