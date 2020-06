Miles despiden a George Floyd en Minneapolis: “Quiten sus rodillas de nuestros cuellos”

Miles de personas en Minneapolis, Minnesota, pero también en otras ciudades de Estados Unidos, rindieron este jueves homenaje a George Floyd, quien fue asesinado mientras estaba en custodia por la policía de esa ciudad y cuya muerte ha levantado la voz de protesta en contra del racismo.

La ceremonia comenzó pasadas las 14:00 horas en el campus del centro de Minneapolis de la Universidad North Central.

Este servicio memorial tendrá seis días de duración y se realizará en las ciudades donde Floyd vivió: Minneapolis, Minnesota; Raeford, Carolina del Norte, donde Floyd nació; y Houston, Texas, donde vivió gran parte de su vida.

Al interior del santuario, el féretro de color dorado estaba rodeado de decoración blanca y púrpura. Al centro, una fotografía de un mural pintado en el lugar donde Floyd fue asesinado, con el mensaje “Ahora puedo respirar”.

A la ceremonia acudieron celebridades de Hollywood, músicos y políticos. Destacó la presencia del reverendo Jesse Jackson, la senadora por Minnesota Amy Klobuchar y otrs miembros del congreso como los representantes Ilhan Omar, Sheila Jackson-Lee y Ayana Pressley.

Entre las celebridades, acudieron T.I., Ludacris, Tyrese Gibson, Kevin Hart, Tiffany Haddish y Marsai Martin. La capacidad del recinto se redujo por motivo del coronavirus y los asistentes debieron utilizar mascarillas.

Miles de personas se congregaron también en la intersección de las calles donde Floyd fue detenido y asesinado por cuatro expolicías que hoy se encuentran encarcelados a la espera de la investigación por homicidio y complicidad que se llevará en su contra.

“Era un ser humano. Tenía familia, sueños, esperanza. El verdadero deber es subrayar el valor de la vida humana que fue tomada, lo que explica el movimiento que está ocurriendo”, dijo el líder de derechos civiles, reverendo Al Sharpton.

“La historia de George Floyd es la historia de la gente negra, porque desde hace 401 años atrás no hemos podido ser lo que queríamos ser y lo que soñábamos con ser, es porque hemos tenido una rodilla en el cuello”, dijo el reverendo.

“Es hora de levantarnos y decir ‘quítennos la rodilla del cuello'”, agregó.

