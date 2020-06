Tragedia en Texas: Una familia de seis fue encontrada muerta; entre las víctimas hay cuatro niños

SAN ANTONIO – Una familia de seis fue encontrada muerta en el interior de una camioneta SUV en una residencia del vecindario Stone Oak el jueves, según informó la Policía de San Antonio.

Todo comenzó con una llamada pidiendo que se oficiales fueran a revisar la residencia para ver si se encontraba bien la familia. Oficiales llegaron a una residencia ubicada en la cuadra 100 de la calle Red Willow luego de que un amigo de los residentes notificó a la Policía que tenía tiempo sin verlos.

Al ingresar a la residencia oficiales reportaron un aroma fuerte y salieron de inmediato de la casa.

Autoridades informaron que encontraron una carta con un mensaje que contenía lenguaje militar encriptado en la puerta. En algún momento oficiales tomaron precauciones por el temor de que había explosivos en la residencia.

Police and Fire are evacuating the area in the 100 block of Red Willow for possible explosive materials. Please stay away from this area as first responders work this scene.

— San Antonio PD (@SATXPolice) June 4, 2020