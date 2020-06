Con tierna fotografía, Sherlyn presenta a su bebé

View this post on Instagram

Hola amigos ya estoy aquí… Yo soy André Nací el 30 de mayo El vuelo en mi cigüeña tuvo un poco de turbulencia, pero unos ángeles con trajes azules nos pusieron a salvo a mi mamita y a mi, pese 2.5 kg y medi 51 cm, se que durante estos 9 meses me han llenado de amor y buenos deseos y mi mamita @sherlyny y yo les damos las gracias, Dios escucho todas sus oraciones y hoy cumplo 7 días y saben que? Este mundo de amor me esta encantando!!! ANDRÉ