Concejal de Nueva York pide a Trump revocar cheque de desempleo a los saqueadores

Joe Borelli, concejal Republicano de NYC, instó al mandatario Donald Trump a que “revoque inmediatamente” los $600 dólares de beneficios federales de desempleo a los arrestados por saquear en la ciudad, en medio de las protestas por la muerte de George Floyd.

“El saqueo masivo de propiedades comerciales a lo largo de la 5ta Avenida y en franjas significativas de Manhattan y Brooklyn está causando daños irreparables a la sensación de seguridad en la ciudad de Nueva York”, dijo Borelli, según Staten Island Live.

“Ser testigo de los saqueadores que vaciaron las tiendas (…) sólo para ser violentamente agredidos y asaltados por otros delincuentes ha sacudido la confianza cotidiana de los neoyorquinos que tienen miedo de viajar al trabajo, a hospitales o comprar lo que necesitan. Es injusto e inaceptable que las personas que están en suspensión laboral de las tiendas minoristas reciban el mismo beneficio suplementario que aquellos que están destruyendo y saqueando tiendas minoristas y espero que esto se pueda solucionar de inmediato”.

La Ley CARES de $2.2 billones de dólares promulgada a fines de marzo, proporciona $600 semanales a aquellos que están desempleados debido a la pandemia, además de los beneficios estatales. El apoyo de los cheques semanales de desempleo de $600 se detendrá a fines de julio y aún no se sabe por cuánto tiempo los legisladores lo extenderán, o si lo harán.

Borelli dijo que el beneficio de $600 dólares también debería revocarse para aquellos que son arrestados por cometer otros crímenes violentos.

This is not the #NYC I want to live in. pic.twitter.com/h5dXzUPx1b

— Joe Borelli (@JoeBorelliNYC) May 30, 2020