Conoce a Ximena, la guapa nieta de Héctor Suárez y su emotiva despedida del comediante

El día de hoy, un cachito de mi corazón me dejó para poder volar junto a ti. No existe manera alguna de poner mis sentimientos en palabras. Lo que siento por ti, abuelo… es inexplicable, es un amor y un cariño que llega hasta el infinito. Hoy, te doy las gracias, porque una gran parte de mi, te la debo a ti. ¡Gracias! Por convertir las lágrimas en carcajadas, las despedidas en abrazos infinitos y la distancia en unión absoluta. Por enseñarme a estar orgullosa de mi país, mi cultura y de donde vengo… ¡MI FAMILIA! Y por demostrarme que detrás de esa personalidad tan fuerte, existe un ser humano tierno, noble y cariñoso que ama de manera natural y sincera. Me despido de ti sabiendo que te fuiste como un ser extraordinario y lleno de luz, que dejó huella en millones de personas y sobretodo en mí. ¡Vuela alto, maestro! 🕊✨. -Tu nieta que te ama.