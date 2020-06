Kimberly Flores promociona su tema “Vacilar” con ardiente bikini de animal print

Sin hacer caso a las fuertes críticas que recibe como modelo y ahora en su faceta de cantante, la esposa de Edwin Luna llamó atención con una sensual fotografía

A unas horas de su lanzamiento como cantante de reguetón, Kimberly Flores causó revuelo en redes sociales luego de presumir su torneada anatomía con un diminuto traje de baño que enamoró a miles, pero que también desató fuertes críticas.

A la esposa de Edwin Luna no le importa lo que digan de ella, por lo que sin hacer caso a las fuertes críticas que recibe como modelo y ahora en su faceta como cantante, nuevamente volvió a llamar la atención durante su más reciente publicación dentro de su cuenta oficial de Instagram, en donde continúa con la promoción de su nueva canción.

“¿Ya escucharon Vacilar? Gracias por todo su apoyo y cariño“, escribió la modelo junto a la imagen en la que se mostró con un diminuto bikini de animal print con el que lució su escultural cuerpo ante 1.3 millones de usuarios que la siguen en la famosa red social.

A la imagen que acumuló más de 30 mil corazones rojos en pocas horas, se sumaron cientos de halagadores comentarios en los que sus fieles admiradores aseguraron su tema será todo un éxito, mientras que otro número importante de usuarios le hizo llegar fuertes críticas.

“Si ya lo escuchamos, mejor sube videos de rutinas de ejercicios porfa“, “Eso debería de entrar en las peores canciones del mundo“, “Si ya la escuchamos y ya no la escuchare más gracias“, “El no me gusta ya rebasó el me gusta“, “Si es que se le puede llamar canción“, son solo algunos mensajes que se leen junto a la publicación.

El pasado 5 de junio, Kimberly Flores estrenó “Vacilar”, tema creado por el productor musical Master Chris, el cual estará bajo el sello discográfico de Remex Music.