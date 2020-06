Zoraida Gómez anuncia que está esperando a su primer bebé

La actriz mexicana quien es recordada por su participación en la telenovela Rebelde, confesó que su hijo fue totalmente planeado junto a su novio, con quien lleva tres años de relación

Zoraida Gómez inició su carrera desde temprana edad, ganándose el reconocimiento del público gracias a su actuación en numerosas telenovelas infantiles, logrando una participación destacada dentro de la telenovela ‘Rebelde’. Sin embargo, esta semana sorprendió a sus fanáticos con la noticia de que se encuentra esperando a su primer hijo.

Fue por medio de una entrevista con Andrea Escalona para el programa ‘Hoy’, como compartió la próxima llegada de su bebé.

“Estoy muy contenta porque dentro de todas las noticias que estamos escuchando últimamente pues les tengo una muy buena noticia y es que estoy esperando un bebé“, se escucha decir emocionada a la futura mamá, quien entre lágrimas reveló que lo más especial que ha vivido fue cuando escuchó por primera vez el latido del corazón de su primogénito, de quien aún no conocen el sexo.

Con seis meses de embarazo, la actriz mexicana reveló que su hijo fue totalmente planeado junto a su novio, con quien lleva tres años de relación, y aunque en un principio se hizo a la idea de que no podría quedar embarazada, finalmente la vida los sorprendió.

“Estoy embarazada no lo puedo creer. Llevo tres años con mi novio lo estábamos planeando mucho, el chiste es que no se daba y yo dije me voy a hacer a la idea de que no porque muchas mujeres sufren por el tema de que no pueden embarazarse, entonces la mente es muy poderosa y yo ya había trabajado el tema de hay que hacernos a la idea y aceptar que no se puede“, puntualizó.

Sin embargo, fue luego de que notó varios cambios en su cuerpo, cuando la actriz de 35 años de edad decidió hacerse una prueba de embarazo, resultando positiva.

Tras compartir la hermosa noticia en televisión, Zoraida utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir sus primeras imágenes en las que presumió su pancita de embarazo, en donde recibió miles de felicitaciones por parte de fans y amigos del medio, entre los que destacan algunos famosos como Anahí, Sherlyn, Dulce María, Cecilia Galliano, Liz Vega, Michelle Renaud, Geraldine Bazán, Brenda Kellerman, Fátima Torre, Fabiola Campomanes y Montserrat Oliver, entre muchos más.

Vistiendo un sexy top y posando frente al espejo, Zoraida nuevamente compartió en redes sociales que ya empieza a sentir cómo de mueve el bebé, lo que la llena de alegría y la mantiene alerta ante los cambios que manifiesta su cuerpo.

“Recién despertando y les quiero contar que cuando estás embarazada todos los días pasa algo nuevo, ahora ya empiezo a sentir como se mueve, y eso me llena de alegría y de querer estar cada día más atenta“, escribió junto a la imagen que en pocas horas superó los 100 mil corazones rojos.