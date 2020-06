Así es la casa de Miami donde Carolina Sandoval luce su sexy figura

View this post on Instagram

Y hoy este fue mi modelito del día iluminada y eterna como diría #RicardoMontaner y muy #bebecita como diría #anuelaa 🤣😂😂 . #ootd by @expressivefootwear #makeup @kyliecosmetics #hair @garnierusa #perfume @dior . .. …. ….. . #trabajodesdecasa #lareinadelafaja #newnormal