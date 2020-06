Biden supera hasta por 12 puntos a Trump en encuestas

El exvicepresidente Joe Biden supera hasta por 12 puntos porcentuales al presidente Donald Trump en las encuestas nacionales por la Presidencia de los Estados Unidos.

En el último mes diversos sondeos nacionales marcan ventaja clara del demócrata –quien recientemente logró los delegados necesarios para su candidatura– sobre el actual mandatario, en medio del temor de republicanos sobre perder el Senado.

El más reciente estudio fue realizado por EPIC-MIRA y revela que Biden supera por 12 puntos porcentuales al presidente Trump en Michigan, donde los votantes no están contentos con el republicano, quien obtuvo 41% del apoyo contra el 52% de su contrincante.

El resultado no está lejos de un sondeo nacional hecho por Whitman Insight Strategies que apuntó una ventaja de 10 puntos porcentuales para Biden, al obtener 53% del apoyo de votantes contra 43% del presidente Trump.

El 3 de junio, Monmouth University marcó 11 puntos porcentuales de ventaja para Biden, quien logró 52% en ese sondeo contra el 41% del presidente Trump.

El análisis de los resultados destaca el escenario económico que ha dejado la pandemia de coronavirus, aunque los sondeos fueron realizados antes de los recientes datos que sorprendieron a analistas sobre la suma de 2.5 millones de empleos, algo que ha presumido el presidente Trump, quien ha utilizado la fortaleza la economía como su principal arma electoral.

Hay un aspecto a favor del expresidente Biden: las movilizaciones a nivel nacional por el asesinato de George Floyd, ya que el presidente Trump ha sido cuestionado sobre su reacción a las demandas por la división racial y los abusos policiacos.

“La competencia sigue siendo, en gran medida, un referéndum sobre el presidente”, dijo Patrick Murray, director del Instituto de Encuestas de la Universidad de Monmouth. “La reacción inicial a los disturbios raciales en el país sugieren que la mayoría de los votantes sienten que Trump no está manejando la situación bien”.

Otras encuestas obtuvieron resultados más conservadores con ventajas de entre el 4 y el 8% del exvicepresidente Biden con respecto al presidente Trump.

Biden ha sumado un importante oleada de apoyo demócrata a nivel nacional, a la cual se integró Julián Castro, el único hispano aspirante a la Presidencia, quien originalmente había apoyado a Elizabeth Warren como candidata.

El exvicepresidente ha enfrentado críticas y cuestionamientos sobre su aproximación a la comunidad hispana, por lo que el respaldo de Castro significa un espaldarazo que podría ayudarlo a reforzar su presencia entre esos votantes.

El exalcalde de San Antonio, Texas, expresó su respaldo retomando una de sus principales banderas durante la campaña, la reforma judicial, reconociendo que Biden tiene un plan efectivo para ello.

“Joe Biden reconoce la necesidad urgente de una reforma real para abordar nuestro roto sistema policial”, escribió en un tuit. “Estoy orgulloso de apoyarlo, y espero ver que estas reformas se conviertan en ley, de modo que lo que le sucedió a George Floyd nunca pase de nuevo”.

