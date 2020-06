Colin Powell votará por Biden y desata críticas de Trump

El general retirado Colin Powell, quien fue secretario de Estado del expresidente George W. Bush, rechazó apoyar al presidente Donald Trump y dijo que votaría por el virtual candidato demócrata Joe Biden.

“Ciertamente no puedo, de ninguna manera, apoyar al presidente Trump este año”, dijo Powell. “No voté por él (en 2016). La situación… ha empeorado”.

Dijo que se sentía más cercano al exvicepresidente Biden.

“Ahora es el candidato y votaré por él”, agregó en una entrevista en Estado de la Unión en CNN.

La revelación de Powell generó una reacción inmediata del presidente Trump, quien criticó al exsecretario, señalándolo por los conflictos en Medio Oriente.

“Colin Powell, un verdadero tieso que fue muy responsable de llevarnos a las desastrosas Guerras de Medio Oriente, acaba de anunciar que votará por otro tieso, Somnoliento Joe Biden. ¿No dijo Powell que Irak tenía ‘armas de destrucción masiva?’ ¡No las tenía, pero nos fuimos a GUERRA!”, reclamó Trump.

Colin Powell, a real stiff who was very responsible for getting us into the disastrous Middle East Wars, just announced he will be voting for another stiff, Sleepy Joe Biden. Didn’t Powell say that Iraq had “weapons of mass destruction?” They didn’t, but off we went to WAR!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2020