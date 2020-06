Las 4 recetas con huevo más mexicanas

View this post on Instagram

¡Este DESAYUNO mexicano te devolverá las FUERZAS para seguir con tu día! 🍳 👤 PORCIONES: 8 📝 INGREDIENTES: Para la salsa: – 1/4 de cebolla – 1 diente de ajo – 3 chiles serranos – 1/4 de taza de caldo de pollo – 1/4 de taza de cilantro – 2 cdas de aceite – 4 jitomates sin semillas y en cubitos – al gusto de sal y pimienta Para las tostadas: – 2 cdas de aceite para el huevo – 8 huevos – al gusto de sal y pimienta – 8 tostadas – Suficientes frijoles bayos refritos – suficiente queso fresco desmoronado – suficiente aguacate en láminas – suficiente cilantro PREPARACIÓN: 1. Para la salsa: en un comal a fuego medio asa la cebolla, el ajo y el chile serrano hasta que estén cocidos. 2. Licúa junto con el caldo de pollo y el cilantro. Reserva. 3. En un sartén a fuego medio, vierte el aceite, agrega el jitomate en cubitos y cocina hasta que cambie de color. Incorpora lo licuado y sazona con sal y pimienta. Cocina por 6 minutos. Reserva. 4. Para el huevo: en un sartén de teflón, calienta aceite a fuego bajo, rompe un huevo suavemente para no dañar la yema y vierte sobre el sartén. Sazona con sal y pimienta, y cocina por 5 minutos o hasta que obtengas la consistencia deseada. 5. Para la tostada: cubre una tostada con frijoles refritos, coloca el huevo estrellado, la salsa ranchera, el queso desmoronado, el aguacate y las hojas de cilantro. 6. Sirve sobre un plato extendido y disfruta.