Migbelis Castellanos recibe los 25 años en una cuarentena muy especial

Por más que quiera una mascota se me hace muy complicado tenerla en mi casa por el ritmo de vida que llevo. Algún día cuando tenga una casa con patio tendré un perrito grandote y peludo así como #Simba 😍@geraldstylist. Así que mientras me dispongo a cuidarle los perritos a mis amigos cuando quieran… . Cuando me sienta lista les contaré qué pasó con #Pancho 🐶 para los que sabían de su existencia!. . #doglover